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إيقاف حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات مونديال قطر

الرياضة

إيقاف حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات مونديال قطر
AFP Andres Larrover
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قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إيقاف الحكم أندريس كونيا الذي أدار مباراة الأرجنتين والبرازيل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، لكنها شهدت لقطة مثيرة للجدل بين نيكولاس أوتاميندي مدافع الأرجنتين، ورافينيا لاعب البرازيل.

وأظهرت الكاميرات أن أوتاميندي اعتدى بمرفقه على رافينيا، ما تسبب في جرح وإدماء اللاعب البرازيلي، لكن الحكم لم يمنح مدافع الأرجنتين أي بطاقة.

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وذكرت شبكة "أوليه" الأرجنتينية، أن "كونميبول" أوقف كونيا بالإضافة إلى إستيبان أوستويش حكم تقنية الفيديو لأجل غير مسمى، بسبب ارتكابهما أخطاء جسيمة في المباراة.

وأشارت إلى أن أوتاميندي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، لكن مسؤول تقنية الفيديو لم يستدع الحكم لمراجعة اللعبة. 

المصدر: وكالات

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