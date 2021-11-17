إيقاف حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات مونديال قطر

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إيقاف الحكم أندريس كونيا الذي أدار مباراة الأرجنتين والبرازيل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، لكنها شهدت لقطة مثيرة للجدل بين نيكولاس أوتاميندي مدافع الأرجنتين، ورافينيا لاعب البرازيل.

#CONMEBOL decides to suspend Uruguayan referee Andres Cunha from managing matches indefinitely because he did not sent off Otamendi in the Argentina-Brazil match ⚠️#Argentina | #Brasilpic.twitter.com/VPlIn6H67u — Capricorn (@Capricorn_SXM) November 17, 2021

وأظهرت الكاميرات أن أوتاميندي اعتدى بمرفقه على رافينيا، ما تسبب في جرح وإدماء اللاعب البرازيلي، لكن الحكم لم يمنح مدافع الأرجنتين أي بطاقة.

Nicolas Otamendi elbows Leeds winger Raphinha in the mouth during a tussle who begins to heavily bleed from the mouth and Messi confronts referee Andres Cunha over a crunching tackle during the game pic.twitter.com/SFFUnbYoxG — Lilian Chan (@bestgug) November 17, 2021

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وذكرت شبكة "أوليه" الأرجنتينية، أن "كونميبول" أوقف كونيا بالإضافة إلى إستيبان أوستويش حكم تقنية الفيديو لأجل غير مسمى، بسبب ارتكابهما أخطاء جسيمة في المباراة.

وأشارت إلى أن أوتاميندي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، لكن مسؤول تقنية الفيديو لم يستدع الحكم لمراجعة اللعبة.

المصدر: وكالات