قرار من البرلمان المصري ضد اتحاد الكرة.. تعرف عليه

قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري برئاسة الدكتور محمود حسين، إحالة مخالفات الاتحاد المصري لكرة القدم إلى النائب العام.

وعقدت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري اجتماعين لمناقشة 27 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و104 من نواب البرلمان.

وانتهت مناقشات لجنة الشباب والرياضة إلى إحالة كل مخالفات اتحاد الكرة للنيابة العامة، لحسم الأمر، بعدما وجدوا عددا من المخالفات الجسيمة.

وتتضمن المخالفات إهدار أموال عامة في الاتحاد المصري لكرة القدم، وفسادا ماليا وإداريا، وفسادا في التعاقدات مع مدربين، وتعيين بعض الأجهزة الفنية بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه، وقرارات فردية من جانب اللجنة الثلاثية، وإلغاء بعض البطولات، والتلاعب في اللائحة المقررة من قبل الجمعية العمومية.

المصدر: vetogate.com