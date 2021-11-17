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بسبب سلوكه المشين.. نجم برشلونة يُطرد من معسكر منتخب بلاده

الرياضة

بسبب سلوكه المشين.. نجم برشلونة يُطرد من معسكر منتخب بلاده
AFP FRANCK FIFE
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استبعد ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، المعار إلى بشكتاش التركي، من معسكر منتخب بلاده البوسنة والهرسك بسبب سلوكه المشين قبل لقاء فنلندا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن بيانيتش كان يدخن ويشرب الخمر في الليلة التي سبقت مباراة المنتخب ضد فنلندا.

وتعرض منتخب البوسنة للخسارة أمام فنلندا 1-3، السبت الماضي، في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

ولعب بيانيتش المباراة، وخرج في الدقيقة 66 وسط صيحات استهجان من الجماهير بسبب أدائه الضعيف"، وكان اللاعب البالغ 31 عاما محور حديث الصحافة عقب انتهاء المباراة.

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وقرر إيفايلو بيتيف مدرب منتخب البوسنة طرد ميراليم بيانيتش من المنتخب بسبب سلوكه المشين.

بالمقابل أعرب اللاعب عن أسفه لمخالفته الانضباط وأخلاقيات العمل.

ولم يتواجد بيانيتش في مواجهة البوسنة الأخير في تصفيات أوروبا المؤهلة لقطر، عندما خسر المنتخب أمام أوكرانيا 2-0، لينهي المجموعة في المركز الرابع برصيد سبع نقاط.

المصدر: tribalfootball.com

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