تونس تلتحق بركب المتأهلين إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر

تأهل المنتخب التونسي إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر بعد فوزه على ضيفه الزامبي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات.

وتناوب على تسجيل ثلاثية تونس كل من عيسى العيدوني ومحمد دراغر وعلي معلول في الدقائق 18 و31 و43 على الترتيب، فيما سجل فاشيون ساكالا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء.

Le buuut de Aissa Laidouni ❤️💪 pic.twitter.com/B6QuupwYfO — Walid El Mechri (@WalidElMechri2) November 16, 2021

Le beau but de Dräger 🌶️🌶️🌶️⚽⚽ pic.twitter.com/puN5USiZ7x — Walid El Mechri (@WalidElMechri2) November 16, 2021

وبهذا الفوز، رفعت تونس رصيدها إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية لتلتحق بركب المتأهلين إلى الدور الحاسم من التصفيات.

🇹🇳 THE EAGLES OF CARTHAGE CLINCH TOP SPOT IN GROUP 🅱️ 🦅



13 points secure a ticket to the 2022 #WCQ final round for the Tunisians ✅#WorldCup | #WCQ | @FTF_OFFICIELLEpic.twitter.com/fIddaTtwOR — CAF (@CAF_Online) November 16, 2021

وتنافس 40 منتخبا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، قسمت على 10 مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث يلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

والمنتخبات العشرة التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت إلى الدور الحاسم، هي:

- عن المجموعة الأولى: الجزائر

- عن المجموعة الثانية: تونس

- عن المجموعة الثالثة: نيجيريا

- عن المجموعة الرابعة: الكاميرون

- عن المجموعة الخامسة: مالي

- عن المجموعة السادسة: مصر

- عن المجموعة السابعة: غانا

- عن المجموعة الثامنة: السنغال

- عن المجموعة التاسعة: المغرب

- عن المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو.

المصدر: RT