مدرب الجزائر: سيكون من المحزن عدم التأهل لمونديال قطر

قال مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، في المؤتمر الصحفي التي عقده اليوم الاثنين، أنه "سيكون من المحزن جدا عدم التأهل إلى المونديال".

وفي رده على سؤال يتعلق بمواجهة محتملة بين المنتخبين الجزائري والمصري في الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم، قال بلماضي: "أولا المنتخب المصري تأهل إلى الدور الحاسم بعد التعادل أمام أنغولا أما نحن فلم نحقق ذلك بعد.. من المحزن أن لا نتأهل".

وأضاف: "في حال صعدنا إلى الدور الحاسم من التصفيات، سنرى القرعة مع من ستضعنا ولا خيار أمامنا".

وفي حال تجاوزه منتخب بوركينا فاسو وبلوغ الدور القادم من تصفيات كأس العالم، فإن عملية القرعة المقررة يوم 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، ستضع المنتخب الجزائري المتواجد في التصنيف الأول حسب الترتيب الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في مواجهة أحد المنتخبات التالية: مصر، مالي، الكونغو الديموقراطية، غانا، الكاميرون أو ساحل العاج (سيتقابلان اليوم في مباراة حاسمة بالعاصمة ياوندي).

وعرج بلماضي في هذا السياق للحديث عن المباراة الفاصلة في عام 2013، المؤهلة لمونديال البرازيل وقتها والتي جمعت أيضا بين الجزائر وبوركينا فاسو، حيث قال في هذا السياق: "في 2014 كانت مباراة صعبة أمام بوركينا فاسو من أجل التأهل خاصة في تشاكر، وكان ذلك بفضل هدف بوقرة، الخبرة جيدة في مثل هذه المباريات، على العموم من شارك في المونديال يعرف قيمة تلك المنافسة".

وتستضيف الجزائر غدا الثلاثاء بوركينا فاسو في الجولة الختامية لدور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

ويتنافس 40 منتخبا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، مقسمة على 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث يلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

وحتى الآن ضمنت 6 منتخبات تأهلها إلى الدور الحاسم بعد أن تصدرت مجموعاتها، هي: المغرب والسنغال ومالي ومصر والكونغو الديمقراطية وغانا.

ووفقا لقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن المتأهلين العشرة إلى الدور الحاسم، سيقسمون خلال القرعة المقررة في نهاية العام الحالي إلى مستويين، الأول يضم الخمسة الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والثاني يتضمن الخمسة ذوي التصنيف الأدنى.

المصدر: www.echoroukonline.com