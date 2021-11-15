مدرب المنتخب الهولندي يتعرض لإصابة في الورك بسبب حادث دراجة (فيديو)

أصيب مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم لويس فان غال في الورك أمس الأحد بعد سقوطه عن دراجته، قبل يومين من المباراة الحاسمة ضد النرويج في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.

ووقع الحادث عندما كان الهولندي البالغ 70 عاما يقود دراجته عائدا إلى الفندق بعد حصة تدريبية، في اليوم التالي لتعادل منتخب "الطواحين" مع مضيفه منتخب الجيل الأسود (2-2).

وذكرت صحيفة "دي تليغراف" أن "فان غال كان يوقف دراجته في الفندق عندما انزلق وسقط على وركه".

وذكرت الصحيفة أن "زيارة فان غال إلى المستشفى أكدت أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية"، لكن مسؤول من الاتحاد الهولندي للعبة أكد للصحيفة أن "لويس لا يستطيع المشي، وهو على كرسي متحرك".

وقال المسؤول أنه "سيفعل كل ما في وسعه ليكون حاضرا في مباراة الثلاثاء".

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها اليوم، وصول فان غال إلى التدريب على متن عربة غولف. ولم يعلق الاتحاد الهولندي على الفور على القضية.

Louis van Gaal didn't let a bike accident stop him from attending Netherland’s training session 🚙 pic.twitter.com/lix4so8ccH — GOAL (@goal) November 15, 2021

وتعتبر إصابة فان غال ضربة جديدة للمنتخب الهولندي الذي كان بإمكانه حسم بطاقته إلى النهائيات السبت عندما حل ضيفا على الجيل الأسود حيث تقدم بثنائية نظيفة قبل أن يُرغم على التعادل.

🤕 Staand trainen en coachen zit er voor bondscoach Louis van Gaal even niet in na een val op zijn heup...



Toch is hij vandaag wel aanwezig bij de training, in een golfkarretje met Henk Fraser als chauffeur. pic.twitter.com/S3WNsUFr9k — NOS Sport (@NOSsport) November 15, 2021

🚨 - Louis van Gaal will host today's training session from inside a golf cart after he fell of his bike last night. He wants to remain with the National Team despite being placed in a wheelchair. [via @JeroenKapteijns] pic.twitter.com/nfizwQ0Gyr — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 15, 2021

ولا يزال المنتخب الهولندي يتصدر المجموعة السابعة لكنه يتقدم بنقطتين فقط على تركيا التي تغلبت على جبل طارق بسداسية نظيفة، وعلى النرويج التي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام لاتفيا.

ويكفي هولندا التعادل مع النرويج غدا الثلاثاء في روتردام لتأمين بطاقتها إلى مونديال قطر، بالنظر إلى تفوقها الكبير بفارق الأهداف (+23)، لكن الهزيمة قد تعيدها إلى المركز الثالث، خلف النرويج وتركيا.

المصدر: "أ ف ب"