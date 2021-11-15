البطل الأولمبي البريطاني توماس يستعيد دراجته المسروقة

عبر البريطاني جيرينت توماس بطل الأولمبياد مرتين عن فرحته باستعادة دراجته التي سرقت منه الأحد، خارج مقهى خلال استراحة من التدريبات في الريفييرا الفرنسية.

وقال توماس بطل سباق فرنسا 2018 في وقت سابق على تويتر إنه اضطر إلى ركوب سيارة أجرة لمكان إقامته بعد "أن سرق شخص دراجتي".

Look what showed up!! Boy have I got a good story for you on next week’s @gtcc_ pod 🤣 Big thanks to the Menton Police for their help 👮‍♂️👌 All’s well that ends well pic.twitter.com/qW5x8qXnbt — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) November 14, 2021

لكن بعد ثلاث ساعات أخرى قال المتسابق البالغ 35 عاما إنه عثر على الدراجة بمساعدة الشرطة.

ونشر توماس صورة له على "تويتر" وهو يبتسم إلى جوار دراجته قائلا: "أنظروا ماذا وجدت؟ "أتوجه بخالص الشكر لرجال الشرطة. أعشق دائما النهايات السعيدة".

ولم يمدد توماس حتى الآن عقده مع فريق إنيوس جريناديرز.

المصدر: "رويترز"