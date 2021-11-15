 
مباشر
عاجل
رويترز: ولي عهد أبو ظبي يعتزم زيارة تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان في 24 نوفمبر

البطل الأولمبي البريطاني توماس يستعيد دراجته المسروقة

الرياضة

البطل الأولمبي البريطاني توماس يستعيد دراجته المسروقة
AFP ALAIN JOCARD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqk0

عبر البريطاني جيرينت توماس بطل الأولمبياد مرتين عن فرحته باستعادة دراجته التي سرقت منه الأحد، خارج مقهى خلال استراحة من التدريبات في الريفييرا الفرنسية.

وقال توماس بطل سباق فرنسا 2018 في وقت سابق على تويتر إنه اضطر إلى ركوب سيارة أجرة لمكان إقامته بعد "أن سرق شخص دراجتي".

لكن بعد ثلاث ساعات أخرى قال المتسابق البالغ 35 عاما إنه عثر على الدراجة بمساعدة الشرطة.

ونشر توماس صورة له على "تويتر" وهو يبتسم إلى جوار دراجته قائلا: "أنظروا ماذا وجدت؟ "أتوجه بخالص الشكر لرجال الشرطة. أعشق دائما النهايات السعيدة".

ولم يمدد توماس حتى الآن عقده مع فريق إنيوس جريناديرز.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا