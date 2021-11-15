موسيماني مدرب الأهلي يهاجم التحكيم الإفريقي

هاجم بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي المصري، الأداء التحكيمي في القارة الإفريقية، عقب الجولة الختامية من الدور الأول لتصفيات كأس العالم عن القارة السمراء.

وخطف المنتخب الغاني بطاقة التأهل من جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة، بعد تسجيل هدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل، وهو ما أثار غضب مدرب "القلعة الحمراء".

وعبر موسيماني عن غضبه، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "ضربات الجزاء في تصفيات كأس العالم!، مباراة بنين والكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا ضد غانا".

Penalties!! CAF World Cup qualifiers:

DRC vs Benin

Ghana vs SA

What’s your take ?

What is the solution to this challenge?

How far in years between UEFA and CAF Football (National teams and Club Football). — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) November 14, 2021

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وختم: "ما رأيك؟ ما الحل لهذا التحدي؟ وما فارق السنوات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، سواء في بطولات الأندية أو المنتخبات؟".



وسبق لموسيماني انتقاد التحكيم الإفريقي في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر بدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، لعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي ذهابا، وطالب بتطبيق تقنية الفيديو المساعد في كل الأدوار، أسوة بالبطولات الأوروبية.

المصدر: twitter/TheRealPitso