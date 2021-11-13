مصر.. الفنان أحمد السقا يوجه رسالة إلى شيكابالا

كشف الفنان المصري، أحمد السقا، عن نوادي كرة القدم التي لعب لها في وقت سابق، مشيرا إلى أنه أصيب بالرباط الصليبي حينما كان عليه أن يأخذ القرار بين الاستمرار في الفن أو كرة القدم.

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وخلال حوار مع برنامج "حبر سري"، أشار أحمد السقا إلى أنه "لا يتعصب بسبب الكرة وأنه يشاهد كل المباريات"، وقال: حتى دوري الدرجة التانية لما بيذعوه بتفرج عليه".

وأكد السقا أنه يشاهد مباريات النادي "الأهلي" (المصري)، وأنه لعب في النادي الأهلي مع المدرب إبراهيم عبدالصمد الذي كان يدربه، ولعب في نادي "الزمالك" مع المدرب محمد صلاح والمدرب سمير محمد علي، ولعب في نادي "الصيد" مع المدرب مصطفى أبوجبل والمدرب محمد عبدالكريم والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي، موضحا أنه "أصيب بالرباط الصليبي حينما كان عليه أن يأخذ القرار بين الاستمرار في الفن أو كرة القدم".

كما وجه الفنان أحمد السقا رسالة للاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، قال فيها: "عايز أقولك يا شيكابالا إن الناس كلها بتحبك سواء من جمهور الزمالك أو جمهور الأهلي، وإن الدوشة اللي حصلت حواليك الفترة اللي فاتت دي مجرد حاجات بتشتتك".

وأكمل السقا: "جمهور الأهلي مثقف وعلى أعلى درجات الوعي، وأكيد بيحترموا لاعب زي محمود عبدالرازق شيكابالا، وجمهور الزمالك شيء مفروغ منه بيحبه زي ما جمهور الزمالك بيحب قفشة ومحمد شريف وفيه لاعيبة كده محدش يختلف عليها".

وكشف الفنان المصري أيضا عن "الهدف الذي لا ينساه لشيكابالا"، مشيرا إلى أنه "الهدف الذي أدخله شيكابالا في الشناوي، وأيضا هناك هدف أحرزه من نصف الملعب"، واصفا محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، بأنه "لعيب فلتة..ما شاء الله الله أكبر ربنا يحميه".

ورأى أحمد السقا أن مصر لديها عدد كبير من اللاعبين الـ"حريفة" موضحا أن "غير المشهورين أكثر من المشهورين"، وتابع "اللي منعرفهمش وفي الضل أكتر من اللي في النور، بس شكل الإدارة للاعيبة ودي بتبدأ من التأهيل النفسي وتنمية الموهبة واللياقة البدنية وبتكون درجات بتعلى طول ماللاعب ماشي..عندنا لاعيبة كتير جدا كويسين وبدليل لو شوفنا التنقلات اللي في الأندية الفترة اللي فاتت هتلاقي فيه لعيبة مكنش عينك عليها قوي بس عين الآخرين شايفنهم أكتر مننا ومصر مليانة لعيبة حريفة".

المصدر: "الوطن"