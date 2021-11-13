تصفيات مونديال 2022.. المغرب يهزم السودان بثلاثية (فيديو)

واصل منتخب المغرب، سلسلة انتصاراته في الدور الثاني لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، بفوزه على السودان 3-0، أمس الجمعة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة التاسعة.

وسجل ثلاثية "أسود الأطلس"، ريان ماي، في الدقيقتين 3 و61، وعمران لوزا، في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، عزز المنتخب المغربي المتأهل سلفا للدور الحاسم، صدارته للمجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد السودان عند نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخب غينيا ضد غينيا بيساو، ليرفع الأول رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، والثاني إلى خمس نقاط في المرتبة الثانية، وذلك قبل جولة واحدة من ختام مباريات هذا الدور.

ويتنافس 40 منتخبا حاليا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، مقسمة على 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث يلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

المصدر: RT