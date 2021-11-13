بهدف عالمي.. الأرجنتين تهزم أوروغواي وتضع قدما في مونديال قطر (فيديو)

اقترب منتخب الأرجنتين من التأهل إلى نهائيات مونديال "قطر 2022"، بعد فوزه على مضيفه الأوروغوياني 1-0، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل في هذا الفوز، لجناحه أنخيل دي ماريا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة السابعة، بطريقة رائعة.

وتلقى دي ماريا تمريرة داخل منطقة جزاء من زميلة باولو ديبالا، ليضع الكرة بتسديدة مركزة بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة عن الحارس الأوروغوياني.

GOOOAL Angel Di Maria, El Fideo just curls the ball In after La Joya Dybala wins the ball. The PSG man with a exceptional goal, Argentina 1-0 against Uruguay🔥pic.twitter.com/4E0PQlZPQV — footballnews (@footynews34) November 12, 2021

وعزز منتخب الأرجنتين مركزه الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 28 نقطة، خلف منتخب البرازيل صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة، الذى تأهل رسميا لنهائيات كأس العالم، بينما توقف رصيد أوروغواي عند 16 نقطة في المركز السادس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى نهائيات مونديال قطر مباشرة، بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.

المصدر: RT