مصر إلى أنغولا من أجل الحسم.. التشكيلة الأساسية

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الأنغولي اليوم الجمعة، في مباراة هامة، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش (68 عاما) المدير الفني للمنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب "الفراعنة" لمواجهة مضيفه الأنغولي، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي

لخط الدفاع: أكرم توفيق - أيمن أشرف - أحمد حجازي - أحمد فتوح

لخط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم: مصطفى محمد - محمد شريف - محمد صلاح.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه منتخب ليبيا، ويليهما منتخب الغابون في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم أنغولا في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

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وفي حال فوز منتخب "الفراعنة" أو التعادل فسيحسم صدارته للمجموعة مبكرا، وسيبلغ الدور النهائي للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويشارك في دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقررة إقامتها في قطر شتاء 2022، 40 منتخبا تم تقسيمها على 10 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، وتلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب، ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات العشر للدور النهائي، وفي هذا الدور يلعب كل منتخبين فيما بينهما ذهابا وإيابا وفقا للقرعة، وبالنتيجة يتأهل 5 منتخبات من إفريقيا إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

المصدر: وكالات