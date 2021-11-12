"رادار" نيوكاسل يرصد ثلاثة من لاعبي "الشياطين الحمر"

ذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يخطط للتعاقد مع ثلاثة من لاعبي فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتتحرك إدارة نيوكاسل يونايتد في جميع الاتجاهات لبناء الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية أن صندوق الاستثمار السعودي، بعد استحواذه على نادي نيوكاسل، وضع ميزانية خيالية من أجل تدعيم الفريق بأسماء كبيرة.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن نيوكاسل يخطط لاستغلال عدم حصول الثلاثي، الهولندي دوني فان دي بيك، وجيسي لينغارد، ودين هندرسون على دقائق مناسبة للعب هذا الموسم.

وقضى فان دي بيك أكثر من موسم كامل في صفوف "الشياطين الحمر"، لكنه لم يدخل في التشكيلة الأساسية.

من ناحيته، يأمل لينغارد أن يشق طريقه للعودة إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم، ويبدو أن فرصه في القيام بذلك مع يونايتد غير مرجحة.

وخسر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مكانه في تشكيلة "الأسود الثلاثة" بقيادة غاريث ساوثجيت الذي استشهد بقلة الدقائق التي يحصل عليها اللاعب مع يونايتد.

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كما يريد هندرسون مغادرة يونايتد لجلوسه على دكة البدلاء في وجود حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا، وقد يجد ضالته في نيوكاسل الذي يخوض معركة للنجاة من الهبوط.

يسعى الحارس الإنجليزي جاهدا لإثبات نفسه قبل نهائيات كأس العالم 2022 العام المقبل، وهو يعلم أنه بحاجة للعب من أجل البقاء ضمن خطط المدرب غاريث ساوثجيت.

ويسعى نيوكاسل للتعاقد مع لاعب خط الوسط، لكنهم سيواجهون منافسة شديدة من وست هام الذي تألق معه لينغارد الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويواجه نيوكاسل يونايتد خطر شبح الهبوط، إذ يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 5 نقاط فقط، حصدها من 5 تعادلات، وتكبد بست هزائم منذ بداية الموسم الجاري، الأمر الذي ينذر بعدم اكتمال مسيرته في دوري الأضواء.

المصدر: وكالات