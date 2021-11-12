السجن 18 شهرا لمنظم رحلة طيران اللاعب الأرجنتيني سالا

أدانت محكمة في كارديف الويلزية، رجل الأعمال ديفيد هندرسون، بالسجن 18 شهرا، اليوم الجمعة، لتنظيم رحلة الطيران التي تسببت في وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني، إيميليانو سالا.

وواجه هندرسون (67 عاما)، اتهامات بالإخفاق في اتباع بروتوكولات السلامة ما تسبب في مقتل سالا (28 عاما)، وقائد الطائرة ديفيد إيبوتسون، في يناير 2019 خلال رحلة فوق القنال الإنجليزي من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف في ويلز.

وذكر خلال المحاكمة، أن إيبوتسون، الذي كان يقود من أجل هندرسون بانتظام، لم يحمل تصريحا أو شهادة لقيادة الطائرات ليلا.

وعثر على جثة سالا، الذي تعاقد معه نادي كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني قبل أيام قليلة من فاته، بعد شهر من الحادث بينما لم تنتشل جثة قائد الطائرة.

المصدر: وكالات