رونالدينيو يلتقط صورة مع نجم اختفى عن الأنظار طويلا

شارك النجم السابق للمنتخب البرازيلي، رونالدينيو، متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة نادرة تجمعه مع مواطنه النجم السابق لفريق ميلان ألكسندر باتو، الغائب عن الأنظار.

ويظهر رونالدينيو مع باتو الملقب بـ"البطة" في الصورة وهما على متن يخت، وعلق عليها: "دائما يسعدني أن ألتقي بك!! يا بطة".

يذكر أن ألكسندر باتو (32 عاما) لمع في سن مبكرة مع فريق ميلان الإيطالي الذي ارتدى قميصه خلال الفترة (2008-2013) وهي نفس الفترة التي لعب مع منتخب بلاده "راقصي السامبا" لكنه عانى من الإصابات كثيرا، وبالرغم من ذلك فقد استمر في عالم كرة القدم والآن يلعب في صفوف فريق أورلاندو سيتي الأمريكي.

المصدر: وكالات