وفاة فلاورز الفائز بكأس العالم مع إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، وفاة لاعب الوسط السابق رون فلاورز، الذي كان ضمن تشكيلة إنجلترا الفائزة بكأس العالم 1966، عن عمر ناهز 87 عاما.

وبعد انطلاقته الدولية عام 1955، سجل فلاورز عشرة أهداف في 49 مباراة مع إنجلترا.

ويحتفظ بالرقم القياسي لأول لاعب إنجليزي يسجل في بطولة أوروبا، حين هز شباك فرنسا في التصفيات عام 1962.

وكان فلاورز، أكبر لاعب سنا بتشكيلة المدرب آلف رامزي، المتوجة بكأس العالم 1966 لكنه لم يشارك في مباريات البطولة.

وفي البداية منحت الميداليات فقط للاعبين الأساسيين المشاركين في فوز إنجلترا 4-2 على ألمانيا الغربية، لكن فلاورز نال تكريما من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 2009 عند الاحتفاء باللاعبين وأعضاء الأطقم الذين لم يشاركوا في فوز منتخباتهم في نهائيات كأس العالم بين 1930 و1974.

وخاض فلاورز، أكثر من 500 مباراة مع نادي ولفرهامبتون بين 1952 و1967، وساعده في الفوز بدوري الدرجة الأولى ثلاث مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: رويترز