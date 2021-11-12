صلاح ينال جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
حصل نجم نادي ليفربول، الدولي المصري، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الماضي، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
وفاز النجم المصري بالجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما تفوق على خمسة مرشحين آخرين، وهم فيل فودين، من مانشستر سيتي، وديكلان رايس، نجم خط وسط وستهام يونايتد، وثنائي تشيلسي، ريس جيمس وبن تشيلويل، ولاعب كريستال بالاس، كونور كالاغر.
🙌 Our October Premier League PFA @VertuMotors Fans’ Player of the Month is @mosalah!#PFAFPOTM | @LFCpic.twitter.com/QOTog9bBGU— Professional Footballers' Association (@PFA) November 11, 2021
ويتم منح الجائزة من خلال تصويت الجمهور على قائمة اللاعبين المختارين من قبل رابطة المحترفين للمنافسة على اللقب.
وسجل صلاح، خمسة أهداف في الشهر الماضي، ثلاثية في فوز "الريدز" 5-0 على مانشستر يونايتد، وهدف ضد مانشستر سيتي، وآخر ضد واتفورد، كما صنع أربعة أهداف أخرى لزملائه.
ويتصدر صلاح حاليا، جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، بفارق ثلاثة أهداف عن وصيفه، مهاجم ليستر سيتي، الدولي الإنجليزي، جيمي فاردي.
المصدر: رابطة اللاعبين المحترفين
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