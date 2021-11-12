نيمار يحتفل على طريقة رعاة البقر بتأهل البرازيل إلى مونديال قطر (فيديو)

احتفل النجم البرازيلي، نيمار، بطريقة مميزة، بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات مونديال "قطر 2022".

وحجز المنتخب البرازيلي بطاقة تأهله إلى المونديال القطري قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، بعد فوزه، اليوم الجمعة، على كولومبيا 1-0.

Neymar after the game 🤠pic.twitter.com/IV8fe2p3sp — 𝗡𝗲𝘆𝗺𝗼𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲 (@Neymoleque) November 12, 2021

وظهر نيمار بعد المباراة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر الأمريكيين ويرقص على أرضية الملعب فرحا بالتأهل.

وباتت البرازيل أول دولة من قارة أمريكا الجنوبية تتأهل إلى مونديال 2022، وثالث منتخب بشكل عام يتأهل إلى المونديال القطري من التصفيات، بعد ألمانيا والدنمارك.

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وحافظت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

المصدر: مواقع التواصل