 
مباشر

نيمار يحتفل على طريقة رعاة البقر بتأهل البرازيل إلى مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

نيمار يحتفل على طريقة رعاة البقر بتأهل البرازيل إلى مونديال قطر (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpwv

احتفل النجم البرازيلي، نيمار، بطريقة مميزة، بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات مونديال "قطر 2022".

وحجز المنتخب البرازيلي بطاقة تأهله إلى المونديال القطري قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، بعد فوزه، اليوم الجمعة، على كولومبيا 1-0.

وظهر نيمار بعد المباراة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر الأمريكيين ويرقص على أرضية الملعب فرحا بالتأهل.

وباتت البرازيل أول دولة من قارة أمريكا الجنوبية تتأهل إلى مونديال 2022، وثالث منتخب بشكل عام يتأهل إلى المونديال القطري من التصفيات، بعد ألمانيا والدنمارك.

إقرأ المزيد
البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال قطر (فيديو)
البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال قطر (فيديو)

وحافظت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

المصدر: مواقع التواصل

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا