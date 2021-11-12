ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال بعد ختام الجولة الخامسة

أسدل الستار أمس الخميس، على مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وعزز المنتخب السعودي حظوظه في التأهل، بحفاظه على صدارة المجموعة الثانية بعد تعادله مع مطارده المباشر، منتخب أستراليا بدون أهداف، بينما تضاءلت فرص منتخبي العراق وسوريا بتعادلهما بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتأهل البطل والوصيف في كل من المجموعتين، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز لخوض ملحق "الفيفا" مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

وفيما يلي ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022" بعد ختام منافسات الجولة الخامسة:

المجموعة الأولى

1- إيران – 13 نقطة

2- كوريا الجنوبية – 11 نقطة

3- لبنان – 5 نقاط

4- العراق - 4 نقاط

5- الإمارات - 3 نقاط

6- سوريا – نقطتان

المجموعة الثانية

1- السعودية – 13 نقطة

2- أستراليا – 10 نقاط

3- اليابان – 9 نقاط

4- عمان - 7 نقاط

5- الصين – 4 نقاط

6- فيتنام – 0 نقطة.

المصدر: RT