إطلاق سراح لاعبة سان جيرمان ديالو ضمن قضية الاعتداء على زميلتها

قال ممثلو الادعاء في فرنسا، إن الشرطة أطلقت سراح لاعبة باريس سان جيرمان، أميناتا ديالو، دون توجيه تهمة، لكنها ما تزال قيد التحقيق في قضية الاعتداء على زميلتها خيرة حمراوي.

واعتقلت ديالو وشخص آخر الأربعاء الماضي، لاستجوابهما بشأن الاعتداء على زميلتها خيرة حمراوي الأسبوع الماضي، وأفرج عنهما أمس الخميس، على ذمة التحقيق.

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وقال مكتب المدعي العام في فرساي، إنه لم توجه حتى الآن أي اتهامات، لكن التحقيق سيستمر، ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

وبدوره، ندد باريس سان جيرمان بالاعتداء، وقال إنه سيعمل مع شرطة فرساي لتوضيح ما حدث.

وذكرت عدة تقارير إعلامية فرنسية، أن حمراوي تعرضت للاعتداء بعد قضاء أمسية في الخارج مع ديالو وزميلة أخرى في الفريق لم يتم الكشف عن هويتها.

وأفادت محطة "بي إف إم" التلفزيونية، بأن ديالو كانت تقلهم بسيارتها عندما تعرضوا لاعتداء على أيدي عدة أشخاص كانوا يرتدون أقنعة، وأن حمراوي تعرضت للضرب عدة مرات بقضيب معدني واحتاجت إلى غرز في يديها وساقيها.

وتلعب حمراوي وديالو في نفس المركز في خط وسط باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، ولعبت ديالو في التشكيلة الأساسية لسان جيرمان في المباريات الأخيرة بعد إصابة حمراوي كما استدعيت للمنتخب الفرنسي بدلا عنها.

وكانت حمراوي، عادت إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمة من برشلونة، الذي تغلب على باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولعبت حمراوي سابقا لسان جيرمان في الفترة من 2012 إلى 2016، وهو العام الذي انضمت فيه ديالو إلى الفريق.

المصدر: أ ب