رسميا.. مالي تبلغ الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

تأهلت مالي إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، بعد فوزها على رواندا 3-0، أمس الخميس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة.

وافتتحت مالي، التسجيل عن طريق لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، موسى دجينيبو، في الدقيقة 19، فيما أضاف إبراهيما كونيه، الهدف الثاني في الدقيقة 21، قبل أن يختتم لاعب نانت الفرنسي، خليفة كوليبالي، الثلاثية في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، تصدرت مالي المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة قبل جولة على النهاية، وبفارق 4 نقاط عن أوغندا التي خدمتها بالتعثر 1-1 مع كينيا التي تمتلك 3 نقاط، فيما يبقى رصيد رواندا عند نقطة واحدة.

وبات المنتخب المالي، ثالث منتخب يبلغ الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا، بعد السنغال والمغرب، وستنضم إليهم سبعة منتخبات أخرى.

وسيلعب كل منتخب من المنتخبات العشرة في الدور الحاسم ضد منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر.

المصدر: RT