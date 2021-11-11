شاهد.. نيمار يصل إلى تدريبات البرازيل على متن مروحية "شبح" سوداء

أشعل النجم البرازيلي نيما دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي، بحضوره إلى تدريبات منتخب بلاده "السيليساو"، على متن طائرة مروحية سوداء.

وأفاد الحساب الرسمي لموقع "ESPN FC" على منصة "تويتر" بأن نيمار وصل إلى تدريبات منتخب البرازيل على متن مروحيته "المرسيدس" السوداء الشخصية التي تقدر قيمتها بنحو 12 مليون دولار، ونشر صورة للاعب البرازيل، معلقا عليها: " رحلة ليست بسيئة".

When Neymar rocked up to Brazil training in his personalized black Mercedes helicopter worth an estimated $12 million.



Not a bad commute 🚁 pic.twitter.com/1t35sWaFuG — ESPN FC (@ESPNFC) November 10, 2021

ويسعى منتخب البرازيل، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطل كأس العالم (5 مرات)، إلى التأهل مبكرا إلى مونديال "قطر 2022"، عندما يستضيف نظيره الكولومبي، غدا الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية.

ويتصدر "السيليساو" البرازيلي تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم 10 منتخبات، برصيد 31 نقطة متقدمة بفارق ست نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخب الإكوادور في المرتبة الثالثة برصيد 17 نقطة، ومن ثم كولومبيا في المركز الرابع المؤهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الخامس ملحق الـ"فيفا".

وفيما يلي ترتيب المجموعة بعد منافسات الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022":

1- البرازيل 31 نقطة (11 مباراة)

2- الأرجنتين 25 نقطة (11 مباراة)

3- الإكوادور 17 نقطة

4- كولومبيا 16 نقطة

5- الأوروغواي 16 نقطة

6- تشيلي 13 نقطة

7- بوليفيا 12 نقطة

8- باراغواي 12 نقطة

9- بيرو 11 نقطة

10- فنزويلا 9 نقاط.

🔚 Terminó la Fecha 1⃣2⃣ y el camino a Catar 2022 está más encendido que nunca ⚽🔥#EliminatoriasSudamericanaspic.twitter.com/u1Zwcw3gly — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 15, 2021

المصدر: RT