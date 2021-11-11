مدينة ميلانو تستضيف كأس السوبر الإيطالي بدلا من السعودية

أفادت وكالة "رويترز" بأن مدينة ميلانو ستستضيف بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، هذا الموسم بعد أن تراجعت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي عن خطط لإقامتها في السعودية.

وستجمع مباراة كأس السوبر الإيطالي لهذا الموسم، فريقي إنتر ميلان بطل الدوري، ويوفنتوس بطل الكأس.

وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي، باولو دال بينو، في مايو الماضي، إن المسابقة ستعود إلى السعودية بموجب الاتفاق المبرم في 2018، لكن مصدرين قالا لوكالة "رويترز" إن المباراة ستقام في "سان سيرو".

وترغب رابطة الدوري الإيطالي في التفاوض على عقد جديد مع السعودية لاستضافة كأس السوبر لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد حتى الآن.

واستضافت السعودية كأس السوبر الإيطالي في عامي (2018 و2019) بعد أن وقعت اتفاقا مع رابطة الدوري الإيطالي لإقامة ثلاث من النسخ الخمس المقبلة في المملكة رغم أن نسخة 2020 أقيمت في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية بدون جماهير جراء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

المصدر: "رويترز"