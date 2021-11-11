كونتافيت تهزم كريتشيكوفا في افتتاح البطولة الختامية لموسم التنس

واصلت الإستونية، أنيت كونتافيت، موسمها الرائع بفوزها على التشيكية، باربورا كريتشيكوفا 6-3 و6-4، في مباراتها الأولى بالبطولة الختامية لموسم تنس السيدات بالمكسيك.

وحسمت اللاعبة الإستونية البالغ عمرها 25 عاما المجموعة الأولى في نصف ساعة بضربة إرسال ساحقة، وأنهت المباراة عندما ردت كريتشيكوفا ضربة خلفية في الشباك.

وتنقسم البطولة الختامية للسيدات إلى مجموعتين تضم كل منهما أربع لاعبات على أن تتأهل الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

ولم تقم البطولة الختامية في الموسم الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، وكان من المقرر إقامتها هذا العام في مدينة شينتشين قبل نقلها إلى المكسيك بسبب القيود على السفر في الصين.

المصدر: رويترز