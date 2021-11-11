تشكيلة منتخب السعودية الأساسية ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم

يخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا حينما يحل ضيفا على نظيره الأسترالي، اليوم الخميس، في المرحلة الخامسة من تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتتصدر السعودية منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا، بالعلامة الكاملة بعد 4 مباريات، وتتقدم بثلاث نقاط على أستراليا، ويتأهل أول منتخبين في المجموعة مباشرة إلى المونديال القطري.

ويتطلع المنتخب السعودي لمواصلة مسيرته الناجحة التي قدمها في التصفيات الآسيوية بعد الانتصارات المتتالية في مبارياته السابقة، بينما يسعى المنتخب الأسترالي لتجاوز سقوطه في الجولة الماضية أمام اليابان 1-2، والإطاحة بالأخضر السعودي للحاق به في صدارة المجموعة.

وسيعتمد مدربا المنتخبين على التشكيلتين الأساسيتين التاليتين.

السعودية

أستراليا

STARTING XI 🗒



Here is how we line up for our first home game in 763 days!



⏰: 8:10pm AEDT

📺💻📱: Channel 10 (10 Bold in Perth), 10 Play, @10FootballAU#AUSvKSA#AsianQualifiers#AllForTheSocceroospic.twitter.com/j6FchS2Oes — Socceroos (@Socceroos) November 11, 2021

المصدر: RT