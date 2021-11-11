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تشكيلة منتخب السعودية الأساسية ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم

الرياضة

تشكيلة منتخب السعودية الأساسية ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم
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يخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا حينما يحل ضيفا على نظيره الأسترالي، اليوم الخميس، في المرحلة الخامسة من تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتتصدر السعودية منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا، بالعلامة الكاملة بعد 4 مباريات، وتتقدم بثلاث نقاط على أستراليا، ويتأهل أول منتخبين في المجموعة مباشرة إلى المونديال القطري.

ويتطلع المنتخب السعودي لمواصلة مسيرته الناجحة التي قدمها في التصفيات الآسيوية بعد الانتصارات المتتالية في مبارياته السابقة، بينما يسعى المنتخب الأسترالي لتجاوز سقوطه في الجولة الماضية أمام اليابان 1-2، والإطاحة بالأخضر السعودي للحاق به في صدارة المجموعة.

وسيعتمد مدربا المنتخبين على التشكيلتين الأساسيتين التاليتين.

السعودية

أستراليا

المصدر: RT

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