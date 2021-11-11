صلاح على موعد مع تحقيق رقم مميز في تصفيات كأس العالم

يتطلع منتخب مصر لحجز مقعده مبكرا في الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر، حينما يواجه أنغولا، غدا الجمعة، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من تصفيات الدور الثاني.

فوز مصر على مضيفتها أنغولا سيضمن لها صدارة المجموعة السادسة، ويضعها في الدور الحاسم، إذ في رصيدها 10 نقاط من أربع مباريات مقابل ست لليبيا الثانية التي تحل ضيفة على الغابون، مقابل ثلاث لأنغولا.

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وتعول مصر في مباراتها ضد أنغولا، على نجمها محمد صلاح، الطامح لمعانقة الشباك مجددا بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

ويسعى صلاح، لاستعادة ذاكرة التهديف مع منتخب مصر في تصفيات المونديال بعد غياب أربع سنوات، منذ هدفه الشهير في شباك الكونغو عام 2017، الذي قاد "الفراعنة" للتأهل إلى مونديال "روسيا 2018".

كما يبحث صلاح خلال مباراة أنغولا عن معادلة رقم عمرو زكي، ثاني هدافي الفراعنة في مباريات تصفيات كأس العالم.

وأحرز زكي 12 هدفا في 19 مباراة خاضها مع المنتخب المصري، بينما سجل صلاح 11 هدفا في 16 مباراة.

ويتصدر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة ، قائمة هدافي الفراعنة في تصفيات كأس العالم، برصيد 14 هدفا خلال مشاركته في 25 مباراة.

ويعتبر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، هو أكثر لاعبي مصر مشاركة في تصفيات المونديال، برصيد 36 مباراة، ويأتي خلفه عصام الحضري (27 مباراة).

المصدر: kooora + وكالات