تصفيات مونديال قطر.. ماذا تحتاج البرتغال في آخر جولتين للتأهل؟

يتطلع منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، للعودة على الأقل بنقطة من دبلن عندما يواجه جمهورية إيرلندا، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وسجل رونالدو، ثلاثية في آخر ظهور دولي له الشهر الماضي، عندما دك منتخب بلاده شباك لوكسمبورغ بسداسية نظيفة، ليرفع "الدون" رصيده القياسي المطلق من الأهداف الدولية إلى 115 في مباراته الدولية رقم 182، علما بأنه اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة على صعيد المنتخبات الوطنية.

ويتخلف المنتخب البرتغالي بفارق نقطة واحدة عن نظيره الصربي، متصدر المجموعة الأولى بـ17 نقطة، الغائب عن هذه الجولة والذي تتبقى له مباراة واحدة سيخوضها ضد البرتغال بالذات في الجولة الأخيرة في لشبونة، الأحد المقبل.

وفي حال قدر للبرتغال الفوز أو التعادل ضد إيرلندا، ستحتاج إلى التعادل فقط في المباراة المرتقبة على أرضها ضد صربيا لضمان التأهل المباشر لمونديال قطر، نظرا لفارق الأهداف الذي يصب لمصلحة رفاق رونالدو (+12 مقابل +8).

المصدر: وكالات