نجم ليفربول يشعل منصات التواصل الاجتماعي بصورة طريفة "ساخرة"

أشعل صخرة دفاع فريق ليفربول والمنتخب الهولندي لكرة القدم فيرجيل فان دايك منصات التواصل الاجتماعي بصورة طريفة، خلال تحضيراته مع منتخب بلاده للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ونشر فيرجيل فان دايك صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يقود دراجة هوائية مع زملائه في منتخب "الطواحين"، وواضعا فردة من حذائه على أذنه وكأنه يجري مكالمة هاتفية، ما أثار الكثير من ردود الأفعال، أبرزها، مع من تتحدث فيرجيل.

وشارك الحساب الرسمي للقناة التلفزيونية الرياضية الروسية "ماتش تي في - MatchTV" على موقع "تويتر" منشور النجم الهولندي مرفقا بتعليق طريف جاء فيه: "- مرحبا، لا أستطيع التحدث، أنا ذاهب لخوض مباريات مهمة للغاية مع المنتخب الوطني

- فيرجيل، أنت تتصل عبر الحذاء

- حسنا، هيا ، إلى اللقاء!".

– Алло, не могу говорить, еду на очень важные матчи со сборной

– Вирджил, ты звонишь по бутсе

– Все, давай, пока



📷 инстаграм Ван Дейка pic.twitter.com/sN9Z6Oah9c — Матч ТВ (@MatchTV) November 10, 2021

ويخوض منتخب هولندا مباراتين حاسمتين ضمن الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها في قطر شتاء 2022، الأول أمام مضيفه المونتينيغري "الجبل الأسود" يوم السبت المقبل، والثانية أمام ضيفه النرويجي يوم الثلاثاء القادم.

ويحتل منتخب هولندا صدارة المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، متقدما بفارق نقطتين أمام وصيفه النرويجي، ويليهما في المركز الثالث منتخب تركيا برصيد 15 نقطة.

بينما يشغل منتخب مونتينيغرو "الجبل الأسود" المرتبة الرابعة برصيد 11 نقطة، بفارق 6 نقاط عن نظيره اللاتفي الخامس، ومن ثم جبل طارق في المركز السادس الأخير من دون رصيد.

المصدر: RT