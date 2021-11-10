تصفيات إفريقيا لمونديال قطر.. جدول مواعيد مباريات الجولة الخامسة
تقام أيام الخميس والجمعة والسبت مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات الدور الثاني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".
وفي ما يلي برنامج المرحلة الخامسة حسب توقيت غرينيتش:
- الخميس 11 نوفمبر
المجموعة الخامسة
أوغندا # كينيا - الساعة 13:00
رواندا # مالي – الساعة 16:00
المجموعة السابعة
إثيوبيا # غانا – الساعة 13:00
جنوب إفريقيا # زيمبابوي – الساعة 19:00
المجموعة الثامنة
الكونغو # ناميبيا – الساعة 16:00
توغو # السنغال – الساعة 19:00
المجموعة العاشرة
تنزانيا # جمهورية الكونغو الديموقراطية – الساعة 13:00
بنين # مدغشقر – الساعة 16:00
الجمعة 12 نوفمبر
المجموعة الأولى
جيبوتي # الجزائر – الساعة 13:00
بوركينا فاسو # النيجر – الساعة 13:00
المجموعة السادسة
الغابون # ليبيا – الساعة 16:00
أنغولا # مصر – الساعة 19:00
المجموعة التاسعة
غينيا # غينيا بيساو – الساعة 16:00
السودان # المغرب – الساعة 19:00
- السبت 13 نوفمبر
المجموعة الثانية
زامبيا # موريتانيا – الساعة 13:00
غينيا الاستوائية # تونس – الساعة 16:00
المجموعة الثالثة
ليبيريا # نيجيريا – الساعة 16:00
الرأس الأخضر # جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 16:00
المجموعة الرابعة
ملاوي # الكاميرون – الساعة 13:00
ساحل العاج # الموزمبيق – الساعة 19:00.
تجدر الإشارة إلى أن منتخبي المغرب والسنغال ضمن سلفا التأهل إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات عن المجموعتين التاسعة الثامنة، بينما تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في المجموعات الثمانية الأخرى.
المصدر: RT
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