نجم الكرة الجزائرية: صلاح فخر لنا وندعمه للفوز بالكرة الذهبية

عبر مهاجم نادي ليون الفرنسي، الجزائري إسلام سليماني، عن فخره برؤية المصري محمد صلاح، ينافس نجوم كرة القدم للظفر بالكرة الذهبية لعام 2021.

ويتواجد صلاح في قائمة أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021 والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وعن ترشيح صلاح للفوز بالكرة الذهبية قال سليماني في تصريحات نقلها موقع "filgoal": "لم لا ندعم محمد صلاح؟ هو عربي مثلنا يمثل كل العرب، كما نفعل نحن".

وأتم سليماني "فخر لنا أن يتواجد لاعب عربي في سباق الكرة الذهبية سواء هو أو (نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي) رياض محرز".

ومن المنتظر أن يعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021 والترتيب النهائي للاعبين في الـ29 من نوفمبر الجاري.

ولم يسبق لأي لاعب عربي الفوز بالكرة الذهبية، فيما يعتبر أسطورة نادي ميلان، الليبيري جورج وياه، الإفريقي الوحيد الذي تحصل عليها وذلك في العام 1995.

المصدر:filgoal.com