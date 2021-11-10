نجمة الكرة البرازيلية فورميغا تعتزل اللعب الدولي

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن فورميغا، وهي اللاعبة الأكثر خوضا للمباريات الدولية مع المنتخب الوطني، ستعتزل اللعب الدولي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وخاضت فورميغا 233 مباراة مع البرازيل وستكون مباراتها الأخيرة وديا ضد الهند في الـ25 من نوفمبر الجاري.

وبعد أن شاركت لأول مرة مع المنتخب البرازيلي وعمرها 17 عاما في كأس العالم 1995، لعبت فورميغا في كل دورة أولمبية منذ دخول كرة القدم النسائية البرنامج الأولمبي في ألعاب أتالانتا 1996.

وكتبت لاعبة الوسط البالغ عمرها 43 عاما اسمها في كتب التاريخ، باعتبارها أول سيدة تشارك في سبع دورات أولمبية في طوكيو في يوليو الماضي.

وكانت فورميغا ضمن تشكيلة البرازيل التي خسرت أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 2007، وحصلت على الميدالية الفضية في أولمبياد أثينا 2004 ومرة أخرى في بكين 2008.

وشاركت فورميغا لآخر مرة في كأس العالم عام 2019 حيث خسرت البرازيل أمام فرنسا صاحبة الضيافة في دور الستة عشر.

المصدر: رويترز