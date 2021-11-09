راشفورد يهدي رتبة الإمبراطورية البريطانية لوالدته

أهدى مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ماركوس راشفورد والدته رتبة عضو الإمبراطورية البريطانية التي تسلمها اليوم الثلاثاء، تكريما له على مساعدة الأطفال.

وقال راشفورد، عقب حفل تكريمه الذي أقيم في قلعة ويندسور، إنه يهدي رتبة عضو الإمبراطورية البريطانية إلى والدته ميلاني، التي قامت بتربيته وإخوته الأربعة.

وأقام راشفورد حملة كبيرة في العام الماضي، لإقناع الحكومة بتقديم وجبات مجانية للصغار المعرضين للخطر في إنجلترا خلال عطلات المدارس أثناء جائحة فيروس كورونا، وهو ما أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون عن التراجع عن قراره في هذا الشأن.

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وأضاف اللاعب: "يبدو أن أشياء عديدة تحدث، ولكن من أجل توضيح الأمور ببساطة، فإنني أحاول أن أعطي الأطفال الأشياء التي لم أمتلكها عندما كنت صغيرا. لو كانت هذه الأشياء توفرت لي لكنت أفضل مما أنا عليه الآن ولكانت قد أتيحت لي العديد من الخيارات في حياتي".

وواصل: "أنا أعطيهم فقط الفرصة، وأعتقد أنهم يستحقون الفرصة، ما الذي لا يستحقه الطفل؟ بالنسبة لي إنه عقاب لهم ألا يحصلوا على الأشياء مثل الوجبات أو احتياجاتهم من الكتب".

وأشار راشفورد: "إذا تمكنا من الوقوف سويا لإقامة مثل هذا التغييرات البسيطة، إنها تغييرات بسيطة ولكنها تصبح كبيرة بمجرد أن نرى نتائجها، أرى جيلا يأتي بعدي سيكون مميزا للغاية. إنهم بحاجة لبعض التوجيه والإرشاد للطريق الصحيح، وما أفعله يمنحهم هذا".

المصدر: وكالات