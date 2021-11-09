الإيطالي كونتي يطالب بالتعاقد مع "نفاثة" ريال مدريد

أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير بأن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام، طلب التعاقد مع الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

ولعب غارث بيل مع توتنهام على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه عاد إلى صفوف "الميرينغي" في الموسم الحالي.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أن النادي الملكي يخطط للتخلص من اللاعب الويلزي في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب راتبه الكبير.

وغاب غاريث بيل (32 عاما) عن صفوف ريال مدريد لأكثر من شهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه تعافى مؤخرا وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.

المصدر: وكالات