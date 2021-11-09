بالفيديو.. بيكهام يبتكر طريقة جديدة للرسم باستخدام مهاراته الكروية

ابتكر النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، ديفيد بيكهام، البالغ من العمر 46 عاما، طريقة جديدة للرسم، باستخدام مهاراته الكروية.

ونشر بيكهام مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، وهو يرتدي بنطالا ملطخا بألوان عديدة، ويسدد الكرة الملطخة بالألوان أيضا للحائط، لتتكون في النهاية لوحة فنية مرسومة بشكل فوضوي لشجرة الكريسماس، وعلق عليها، قائلا: "تسببت في الكثير من الفوضى اليوم في العمل".

المصدر: وكالات