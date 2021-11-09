تصفيات مونديال 2022.. استبعاد خمسة لاعبين عن منتخب ألمانيا بسبب كورونا

أصيب لاعب في منتخب ألمانيا بفيروس كورونا، وخضع أربعة لاعبين آخرين للحجر الصحي كإجراء احترازي قبل المباراتين الأخيرتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام ليختنشتاين، وأرمينيا.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن اللاعب، الذي لم يذكر اسمه، حصل على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا من قبل، ولم تظهر عليه أي أعراض.

وكانت اختبارات اللاعبين الأربعة الآخرين سلبية، ولكن السلطات الصحية المحلية في مدينة فولفسبورغ أمرت بعزلهم بسبب اقترابهم من اللاعب المصاب.

وسيغيب اللاعبون الخمسة بالتالي عن مباراتي ألمانيا المقبلتين، علما بأن منتخب "المانشافت" تأهل بالفعل لمونديال "قطر 2022" قبل الجولتين الأخيرتين من التصفيات.

وتستضيف الماكينات الألمانية ليختنشتاين في فولفسبورغ بعد غد الخميس، ثم تلعب أمام أرمينيا في يريفان يوم الأحد.

وارتفعت معدلات الإصابة بكورونا في ألمانيا بشكل مطرد في الأسابيع الماضية، ووصلت إلى مستوى جديد اليوم الثلاثاء، بتسجيل 213.7 إصابة جديدة لكل 100 ألف مقيم خلال الأيام السبعة الماضية.

المصدر: أ ب