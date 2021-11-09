تصفيات مونديال 2022.. بوغبا يتعرض للإصابة قبيل لقاء فرنسا وكازاخستان (فيديو)

اضطر لاعب وسط مانشستر يونايتد، بول بوغبا، أمس الاثنين، لمغادرة تمارين منتخب فرنسا بطل العالم، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الفخذ.

وشعر بوغبا بآلام بعد تسديده الكرة على المرمى المتواجد بين خشباته الثلاث ألفونس أريولا، ثم وضع يده على فخذه الأيمن قبل أن يرافقه إلى خارج الملعب طبيب المنتخب الفرنسي.

🇫🇷 Paul Pogba s'est blessé à la cuisse droite, après une frappe à l'entraînement. pic.twitter.com/jL260lhEt4 — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2021

وكان بوغبا، غاب عن فريقه مانشستر يونايتد السبت الماضي في المباراة التي خسرها على أرضه ضد جاره اللدود مانشستر سيتي 0-2 في الدوري الممتاز بسبب طرده في الخسارة المذلة بخماسية نظيفة على يد الغريم ليفربول قبلها بمرحلتين.

وتلتقي فرنسا السبت المقبل مع كازاخستان على ملعب "بارك دي برينس" في باريس، قبل أن تحل الثلاثاء ضيفة على فنلندا في الجولتين الأخيرتين من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن أوكرانيا الثانية مع مباراة أقل من الأخيرة.

ويتأهل مباشرة إلى النهائيات أبطال المجموعات العشر، على أن تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل القارة العجوز في مونديال 2022.

المصدر: أ ف ب