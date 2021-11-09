تشكيلة برشلونة المتوقعة تحت قيادة تشافي.. اسمان كبيران مهددان بالتهميش

قدم نادي برشلونة الإسباني، أمس الاثنين، مدربه الجديد تشافي هرنانديز أمام جماهيره في ملعب "كامب نو"، بعد استقدامه من السد القطري لخلافة الهولندي المقال من منصبه رونالد كومان.

ويأمل برشلونة وجمهوره أن يلعب تشافي دور المنقذ وسط أزمة رياضية وإدارية للنادي أسفرت عن رحيل الهداف التاريخي ليونيل ميسي وانتقاله لباريس سان جيرمان هذا الموسم.

إقرأ المزيد

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري الإسباني متأخرا بفارق 11 نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر وبعشر نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد.

وتوقع موقع "sportskeeda"، التشكيلة والنهج التكتيكي الذي سيعتمده تشافي في أشهره الأولى مع "البارسا"، وذلك من أجل إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات واستعادة مكانته بين عمالقة أوروبا.

وتوقع "sportskeeda"، أن يعتمد تشافي على النهج التكتيكي 4-3-3، وعلى تشكيلة ستخلو من لاعبين اثنين شكلا على مدى السنوات الـ15 الأخيرة العمود الفقري للفريق الكتالوني، وهما المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس.

كما يتوقع أن يتبع تشافي نهج سلفه كومان، بمنح الفرصة لخريجي أكاديمية الفريق، أمثال أنسو فاتي، والصاعد بابلو مارتن بايز جافيرا "غافي"، بينما سيسند للهولندي فرانكي دي يونغ، لعب دور لاعب الارتكاز أو المحوري، وسيشغل مواطنه ممفيس ديباي دور المهاجم الوهمي.

Barcelona's future is brighter than you think 🤩



Inaki Pena 🇪🇸 22

Sergino Dest 🇺🇸 20

Ronald Araujo 🇺🇾 22

Eric Garcia 🇪🇸 20

Alex Balde 🇪🇸 17

Pedri 🇪🇸 18

Riqui Puig 🇪🇸 22

Gavi 🇪🇸 17

Ansu Fati 🇪🇸 18

Angel Alarcon 🇪🇸 17

Yusuf Demir 🇦🇹 18 pic.twitter.com/lYHOvZ699r — Goal (@goal) September 23, 2021

ويتوقع أن تكون تشكيلة برشلونة تحت قيادة تشافي على الشكل التالي وفقا لـ"sportskeeda":

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

في خط الدفاع: إيريك غارسيا، رونالد أراوخو، جوردي ألبا، سيرجينو ديست.

في خط الوسط: فرانكي دي يونغ، بيدري، وغافي.

في خط الهجوم: ممفيس ديباي، عثمان ديمبلي، وأنسو فاتي.

تجدر الإشارة إلى أن فاتي وديمبيلي يعانيان حاليا من الإصابة وقد لا يشاركان في أولى المباريات لتشافي مع برشلونة.

المصدر: sportskeeda + RT