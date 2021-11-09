شاهد.. مهاجم كولن يحتفل بطريقة غريبة بهدفه في شباك يونيون برلين

خطف المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، الأضواء خلال اللقاء الذي تعادل فيه فريقه كولن مع ضيفه يونيون برلين 2-2، في الجولة الـ11 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح موديست باب التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، بحلول الدقيقة السابعة، لكن رد الضيوف جاء سريعا بعد دقيقتين، بهدف حمل توقيع جوليان رايرسون، قبل أن يتقدموا بهدف ثان في الوقت الضائع من الشوط الأول عبر جريشسا بورميل.

وفي الوقت الذي ظن فيه برلين أن المباراة قد حسمت، خطف موديست هدف التعادل القاتل لفريقه، في الدقيقة 86.

Anthony Modeste took his manager's hat to celebrate. Incredible 😂👏 pic.twitter.com/bIAMSKuD0D — ESPN FC (@ESPNFC) November 7, 2021

Тот случай, когда празднование гораздо круче гола 🎊🎊🎊



Антони Модест забил и решил, что теперь ему можно всё. И с этой мыслью понесся к тренеру 😏 pic.twitter.com/uuuURa1YxV — Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2021

واحتفل موديست بشكل جنوني بهذا الهدف، حيث توجه نحو زملائه في دكة البدلاء، قبل أن يندفع صوب مدربه ستيفن بومغارت، وانتزع منه قبعته، ليضعها فوق رأسه ويبدأ في الرقص.

وفي وقت كان فيه المدرب يحث مهاجمه على التوقف عن الاحتفال والعودة بسرعة إلى الميدان، تجاهله موديست، ولم يتوقف حتى أكمل فاصلا من الرقص.

المصدر: championat.com