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شاهد.. احتفال مؤثر للنجم الجزائري ابن رحمة بعد فوز وستهام على ليفربول

الرياضة

شاهد.. احتفال مؤثر للنجم الجزائري ابن رحمة بعد فوز وستهام على ليفربول
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احتفل النجم الجزائري سعيد بن رحمة، بطريقة مؤثرة بعد فوز فريقه وستهام يونايتد على ليفربول بنتيجة 3-2، لحساب الأسبوع الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوجه ابن رحمة عقب المباراة، إلى المدرج الخاص الذي كانت تتواجد فيه أسرته، وقام بعناق حار مع والدته قبل أن يقبل رأسها ويهدي قميصه لأحد المعجبين وسط تحية كبيرة من جماهير فريقه.

وقدم ابن رحمة الذي خاض اللقاء منذ بدايته وحتى الدقيقة 86، مستويات طيبة، وساهم بشكل كبير في فوز فريقه على ليفربول.

وبهذا الفوز، ارتقى وستهام للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة وبات على بعد ثلاث نقاط فقط من المتصدر تشيلسي، بينما تراجع ليفربول للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 22 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن ابن رحمة سينضم إلى تشكيلة المنتخب الجزائري التي ستواجه جيبوتي وبركينا فاسو هذا الأسبوع، وذلك في آخر جولتين من الدور الثاني لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

 المصدر: RT

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