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البطل الأصهب "كانيلو" يخطف الأضواء من النجوم (فيديو)

الرياضة

البطل الأصهب
RT AFP
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سطر البطل المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ "الفن النبيل"، بحصوله على لقب بطل العالم المطلق للملاكمة للوزن فوق المتوسط.

وخطف النجم ساؤول ألفاريز الملقب بـ"كانيلو" الأضواء، فقد حظي نزاله بمشاهدة واسعة، وغطى على بطولات أمسية "UFC 268" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، التي تتمتع بشعبية كبيرة، حتى أن الأمريكي دانا وايت رئيس "UFC"، تابع على شاشة التلفاز مواجهة البطل المكسيكي لتزامنها مع الدورة التي تقام تحت رعاية اتحاده.

وتمكن كانيلو من انتزاع حزام الاتحاد الدولي للملاكمة من البطل الأمريكي كاليب بلانت بفوزه عليه بالضربة القاضية في الجولة 11 من النزال الذي جمعهما فجر يوم الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.

وأضاف كانيلو حزام الاتحاد الدولي للملاكمة إلى أحزمته الثلاثة وفقا لكل من، مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، ليصبح البطل المكسيكي أول ملاكم من أمريكا اللاتينية يجمع الألقاب الـ4 وسادس ملاكم يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الملاكمة.

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وحقق ساؤول ألفاريز (31 عاما) انتصاره الـ57 حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل تعادلين وخسارة واحدة كانت في بداية مسيرته الرائعة.

بينما تخرج كاليب بلانت، البالغ من العمر 29 عاما، الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد تحقيقه 21 انتصارا متتاليا.

المصدر: وكالات 

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