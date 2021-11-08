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شاهد.. هدف بتسديدة "صاروخية" في المقص لا تصد ولا ترد!

الرياضة

شاهد.. هدف بتسديدة
Reuters Eric Bolte
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قاد الكولومبي جيجسون مينديز فريقه أورلاندو سيتي للفوز على مضيفه  مونتريال في عقر داره (2-0)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

وافتتح جيجسون مينديز التسجيل لفريقه في الدقيقة 55 بتسديدة "صاروخية" لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية العليا اليمنى البعيدة في "المقص".

ومن ثم سجل زميله المهاجم داريل دايك هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "سابوتو" في مدينة مونتريال الكندية.

ورفع أورلاندو سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 51 نقطة، ويحتل المركز السادس في ترتيب المجموعة الشرقية.

بينما توقف رصيد مونتريال عند 46 نقطة وتراجع غلى المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات 

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