شاهد.. هدف بتسديدة "صاروخية" في المقص لا تصد ولا ترد!

قاد الكولومبي جيجسون مينديز فريقه أورلاندو سيتي للفوز على مضيفه مونتريال في عقر داره (2-0)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

وافتتح جيجسون مينديز التسجيل لفريقه في الدقيقة 55 بتسديدة "صاروخية" لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية العليا اليمنى البعيدة في "المقص".

Sebas Mendez curled it home for a huge goal for Orlando City 🙌#DecisionDaypic.twitter.com/YIlx95HCmC — ESPN+ (@ESPNPlus) November 7, 2021

ومن ثم سجل زميله المهاجم داريل دايك هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "سابوتو" في مدينة مونتريال الكندية.

ورفع أورلاندو سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 51 نقطة، ويحتل المركز السادس في ترتيب المجموعة الشرقية.

بينما توقف رصيد مونتريال عند 46 نقطة وتراجع غلى المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات