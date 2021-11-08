العداء المغربي العربي يحل ثانيا في ماراثون نيويورك

حل العداء المغربي محمد رضا العربي، في المركز الثاني في ماراثون نيويورك الدولي الذي أقيم أمس الأحد.

وحقق العداء المغربي توقيت ساعتين و9 دقائق و6 ثوان، بينما حل العداء الكيني ألبيرت كورير في المركز الأول، بتوقيت ساعتين و8 دقائق و22 ثانية، وجاء الإيطالي إيوب فانيال في المركز الثالث، بتوقيت ساعتين و9 دقائق و52 ثانية.

وفي فئة السيدات، فازت الكينية بيريس جيبشيرشير بالسباق، بتوقيت ساعتين و22 دقيقة و39 ثانية، بفارق أربع ثوان فقط عن مواطنتها فيولا تشيبتو التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت الإثيوبية أبابيل يشانه في المرتبة الثالثة.

وعاد ماراثون نيويورك الدولي، أمس الأحد في نسخته الـ50، بعد غياب فرضته قيود جائحة "كوفيد-19"، بعدما كان من المقرر عقده في نونبر 2020 قبل إلغائه في أعقاب إجراءات التقييد التي قررتها سلطات نيويورك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات