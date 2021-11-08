ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات المرحلة الـ11

حافظ مهاجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وذلك بعد ختام مباريات المرحلة الـ11 من المسابقة، أمس الأحد.

ورغم صيامه عن التسجيل خلال خسارة فريقه أمام مضيفه وست هام 2-3، واصل صلاح تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مبتعدا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، الذي فشل أيضا في التسجيل في المباراة الأخيرة التي تعادل فيها فريقه ليستر سيتي ضد ليدز بهدف لمثله.

ويتشارك زميل صلاح في نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، ومهاجم وستهام يونايتد، ميشيل أنطونيو، المركز الثالث برصيد ستة أهداف لكل منهما.

ويأتي نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أمثال مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ، ومهاجم ليفربول، ديوغو جوتا، في المركز الرابع، برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح يسعى للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما حققها في موسمي 2017-2018، و2018-2019.

المصدر: RT