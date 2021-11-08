المصري مصطفى محمد ينقذ غلطة سراي من الخسارة بهدف في وقت قت قاتل (فيديو)

أنقذ المصري مصطفى محمد، فريقه غالطة سراي من الخسارة أمام "فاتح قرا جمرك"، بتسجيله لهدف التعادل 1-1 في وقت قاتل من المباراة التي جمعت الفريقين في المرحلة الـ12 من الدوري التركي.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم "فاتح قرا جمرك" بهدف دون رد، خطف أحد لاعبي غالطة سراي الكرة من أحد مدافعي "فاتح قرا جمرك" على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن تصل لمصطفى محمد الذي حاول رفع الكرة من فوق الحارس لكنها ارتطمت برأسه، قبل أن تعود الكرة إلى المهاجم المصري مجددا ويسددها داخل الشباك، مانحا فريقه هدف التعادل، في الدقيقة 88.

GOL | Karagümrük 1-1 Galatasaray



88' Mostafa Mohamed



Maç linki, Anlık goller ve önemli pozisyonlar için @GoalHubTRpic.twitter.com/SZc7ZSygJv — Anlık goller (@Anlkgoller7) November 7, 2021

وكان مصطفى محمد، صام عن التهديف مع غالطة سراي في آخر ثلاث مباريات، لكنه عاد في لقاء "فاتح قرا جمرك"، ليسجل هدفه الرابع في مختلف المسابقات هذا الموسم رفقة الفريق التركي.

وبهذه النتيجة، رفع غالطة سراي رصيده إلى 21 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما يشغل "فاتح قرا جمرك"، المركز الثامن بـ19 نقطة.

المصدر: وكالات