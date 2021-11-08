أول إجراء لنقابة الإعلاميين في حق شلبي بعد تعليقه على هدف معلول في الزمالك (فيديو)

أصدر مجلس نقابة الإعلاميين المصريين، قرارا باستدعاء الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، للتحقيق بشأن أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة في الدوري المصري لكرة القدم.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان أصدرته أمس الأحد: "يستدعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات في أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز".

وتعرض مدحت شلبي لانتقادات لاذعة بسبب جملة "معلول حط الزغلول"، تلفظ بها عندما سجل الظهير الأيسر لنادي الأهلي، التونسي علي معلول، الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك من ركلة جزاء.

وحقق الأهلي الفوز على مضيفه الزمالك بنتيجة 5-3 خلال المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضي، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط ف في صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الزمالك حامل اللقب عند 6 نقاط وتراجع للمركز الخامس.

المصدر: وكالات