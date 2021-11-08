 
مباشر

كلوب يعلق على تعرض فريقه ليفربول للخسارة الأولى هذا الموسم

الرياضة

كلوب يعلق على تعرض فريقه ليفربول للخسارة الأولى هذا الموسم
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rol5

علق مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على خسارة فريقه أمام وستهام يونايتد 2-3، في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة الأولى لـ"الريدز" هذا الموسم في جميع المسابقات.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "تأخرنا في النتيجة 0-1 بسبب ركلة ثابتة. لقد تمكنا من إدراك هدف التعادل، وكنا حقا مسيطرين ومستحوذين على المباراة. من الواضح أن وستهام يقدم مستوى جيد حقا هذا الموسم".

إقرأ المزيد
ليفربول يتجرع مرارة الهزيمة الأولى هذا الموسم في
ليفربول يتجرع مرارة الهزيمة الأولى هذا الموسم في "البريميرليغ" (فيديو)

وأضاف المدرب الألماني: "كان لاعبو وستهام يتراجعون للدفاع من العمق، ويعتمدون على الكرات الثابتة والهجمات المرتدة. في الشوط الأول، لم نسمح لهم باستغلال ذلك باستثناء كرة واحدة، على الأقل كرة الهدف. ثم خسرنا الكرات في الشوط الثاني بشكل عام، ليسجلوا علينا هدفين، واحد من هجمة مرتدة وآخر من ركلة ثابتة".

وعن قرار الحكم باحتساب هدف وستهام الأول رغم وجود شك في تعرض حارس ليفربول، أليسون للدفع قبل استقبال شباكه للهدف، قال كلوب: "لقد خسرنا المباراة. لكن أعتقد أنه خطأ واضح على أليسون، فكيف لا يحتسب؟ أوجبونا (مدافع وستهام) قام بدفعه. لا أعرف حقا من كان حكم الفيديو المساعد اليوم".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 22 نقطة ليتراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع وستهام رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وبات على بعد ثلاث نقاط من المتصدر تشيلسي.

المصدر: liverpoolfc.com

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا