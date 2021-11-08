إشبيلية يهزم بيتيس ويرتقي إلى المركز الثالث في "الليغا"

سجل مدافع ريال بيتيس، هيكتور بيلرين، بطريق الخطأ في مرماه، بعد إلغاء هدف له في الجانب الآخر، خلال خسارة فريقه 0-2 أمام غريمه المحلي إشبيلية في الدوري الإسباني، أمس الأحد.

وبدا أن بيلرين، الذي انتقل إلى بيتيس على سبيل الإعارة من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، تقدم بهدف لفريقه في الشوط الأول عندما وضع الكرة بين قدمي حارس إشبيلية، المغربي الدولي ياسين بونو.

لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل، وتلقى بيتيس صاحب الأرض ضربة جديدة قبل الاستراحة عندما تعرض لاعبه جيدو رودريغيز للطرد، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

واستغل إشبيلية هذه الأفضلية في الشوط الثاني، وتقدم بهدف سجله الأرجنتيني ماركوس أكونا، في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من زميله ومواطنه لوكاس أوكامبوس.

وحسم إشبيلية الانتصار، عندما حاول بيلرين إبعاد كرة عرضية من غونزالو مونتيل، لكنه سددها بطريق الخطأ في مرماه.

وتقدم إشبيلية إلى المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغا"، برصيد 27 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويتأخر بنقطة واحدة عن ريال سوسييداد المتصدر، الذي فاز خارج أرضه 2-0 على أوساسونا أمس أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد بيتيس عند 21 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: وكالات