فريق إيراني للسيدات يشارك للمرة الأولى في بطولة الأندية الآسيوية.. ويحقق انتصاره الأول

تغلب نادي شهرداري سيرجان الإيراني على بونيودكور الأوزبكي 2-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات النسخة الرائدة من بطولة الأندية الآسيوية للسيدات بكرة القدم 2021 التي تستضيفها الأردن.

وسجلت هدفي شهرداري رقية جلال وزهرة علي زاده في الدقيقتين 6 و65 على الترتيب، فيما أحرزت ديلدورا نوزيموفا هدف بونيودكور الوحيد في الدقيقة الـ77 من ركلة جزاء.

وهذه المشاركة الأولى لفريق إيراني للسيدات في البطولات الآسيوية.

FT: 🇺🇿 FC Bunyodkor 1-2 Shahrdari Sirjan 🇮🇷



The 2021 #AFCWomensClub kicks-off with Shahrdari Sirjan claiming all three points! pic.twitter.com/PJtfXV4ve4 — AFC (@theafcdotcom) November 7, 2021

وفي المباراة الثانية ضمن البطولة تغلب فريق عمان الأردني على منافسه "سري غوكولام كيرالا" الهندي بنتيجة 2-1.

وتقدم الفريق الهندي في الشوط الأول عبر إيلشاداي إتشيامبونغ في الدقيقة الـ34، قبل أن يقلب فريق عمان الطاولة بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق ميساء جبارة وسامية العوني في الدقيقتين 59 من ركلة جزاء و67 على التوالي.

🇯🇴 Amman Club 2-1 Gokulam Kerala 🇮🇳



The hosts pull a comeback to snatch the win against Gokulam Kerala in their 2021 #AFCWomensClub opener! pic.twitter.com/xTYv4it1aj — AFC (@theafcdotcom) November 7, 2021

وتقام الجولة الثانية من منافسات البطولة يوم الأربعاء، حيث يلتقي عمان مع بونيودكور، وشهرداري سيرجان مع سري غوكولام كيرالا.

وتقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على العدد الأكبر من النقاط.

🇯🇴 Amman Club

🇺🇿 FC Bunyodkor

🇮🇳 Gokulam Kerala

🇮🇷 Shahrdari Sirjan



Everything about the 2021 #AFCWomensClub: 📖 https://t.co/5YD2Nkmbz4pic.twitter.com/Kze1wYgA2C — AFC (@theafcdotcom) November 7, 2021

المصدر: the-afc.com