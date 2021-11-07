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فريق إيراني للسيدات يشارك للمرة الأولى في بطولة الأندية الآسيوية.. ويحقق انتصاره الأول

الرياضة

فريق إيراني للسيدات يشارك للمرة الأولى في بطولة الأندية الآسيوية.. ويحقق انتصاره الأول
the-afc.com
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تغلب نادي شهرداري سيرجان الإيراني على بونيودكور الأوزبكي 2-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات النسخة الرائدة من بطولة الأندية الآسيوية للسيدات بكرة القدم 2021 التي تستضيفها الأردن.

وسجلت هدفي شهرداري رقية جلال وزهرة علي زاده في الدقيقتين 6 و65 على الترتيب، فيما أحرزت ديلدورا نوزيموفا هدف بونيودكور الوحيد في الدقيقة الـ77 من ركلة جزاء.

وهذه المشاركة الأولى لفريق إيراني للسيدات في البطولات الآسيوية.

وفي المباراة الثانية ضمن البطولة تغلب فريق عمان الأردني على منافسه "سري غوكولام كيرالا" الهندي بنتيجة 2-1.

وتقدم الفريق الهندي في الشوط الأول عبر إيلشاداي إتشيامبونغ في الدقيقة الـ34، قبل أن يقلب فريق عمان الطاولة بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق ميساء جبارة وسامية العوني في الدقيقتين 59 من ركلة جزاء و67 على التوالي.

وتقام الجولة الثانية من منافسات البطولة يوم الأربعاء، حيث يلتقي عمان مع بونيودكور، وشهرداري سيرجان مع سري غوكولام كيرالا.

وتقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على العدد الأكبر من النقاط.

المصدر: the-afc.com

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