أول فوز سعودي على إسرائيلي في الجوجيتسو (فيديو)
تغلب السعودي عبد الله ندا على منافسه الإسرائيلي رافد عوفر بنتيجة 14-0 بالنزال الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن بطولة العالم للجوجيتسو تحت 16 عاما التي تستضيفها مدينة أبو ظبي الإماراتية.
وذكر الاتحاد السعودي للجوجيتسو أن فوز عبد الله طارق ندا اليوم، هو أول انتصار سعودي على رياضي إسرائيلي في هذا النوع من الرياضة.
أول فوز سعودي على اسرائيل 🇸🇦💪— الاتحاد السعودي للجوجيتسو (@Saudi_JJF) November 7, 2021
فاز اللاعب عبدالله ندا على اللاعب الاسرائيلي بنتيجة 14-0 وتأهل إلى دور نصف نهائي في بطولة العالم تحت 16 سنة والمقامة حاليا في العاصمة الاماراتية ابوظبي
👏👏👏👏#JJWC21pic.twitter.com/fxgP70oeDJ
يذكر أن السعودي ندا توج بالميدالية البرونزية في فئة وزن 55 كغ مع الكازاخي ماريتشات عبد العزوف، فيما نال الميدالية الذهبية الإماراتي سلطان إبراهيم الحوسني والفضية الكازاخي علي نور.
مراسم تتويج اللاعب السعودي / عبدالله طارق ندا بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للجوجيتسو تحت 16 سنة من قبل الشيخ خالد بن محمد بن زايد وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو ورئيس الاتحاد الآسيوي #JJWC21pic.twitter.com/Bpx3T8xhWI— الاتحاد السعودي للجوجيتسو (@Saudi_JJF) November 7, 2021
المصدر: الاتحاد السعودي للجوجيتسو
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