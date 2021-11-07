أول فوز سعودي على إسرائيلي في الجوجيتسو (فيديو)

تغلب السعودي عبد الله ندا على منافسه الإسرائيلي رافد عوفر بنتيجة 14-0 بالنزال الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن بطولة العالم للجوجيتسو تحت 16 عاما التي تستضيفها مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وذكر الاتحاد السعودي للجوجيتسو أن فوز عبد الله طارق ندا اليوم، هو أول انتصار سعودي على رياضي إسرائيلي في هذا النوع من الرياضة.

أول فوز سعودي على اسرائيل 🇸🇦💪



فاز اللاعب عبدالله ندا على اللاعب الاسرائيلي بنتيجة 14-0 وتأهل إلى دور نصف نهائي في بطولة العالم تحت 16 سنة والمقامة حاليا في العاصمة الاماراتية ابوظبي

👏👏👏👏#JJWC21pic.twitter.com/fxgP70oeDJ — الاتحاد السعودي للجوجيتسو (@Saudi_JJF) November 7, 2021

يذكر أن السعودي ندا توج بالميدالية البرونزية في فئة وزن 55 كغ مع الكازاخي ماريتشات عبد العزوف، فيما نال الميدالية الذهبية الإماراتي سلطان إبراهيم الحوسني والفضية الكازاخي علي نور.

مراسم تتويج اللاعب السعودي / عبدالله طارق ندا بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للجوجيتسو تحت 16 سنة من قبل الشيخ خالد بن محمد بن زايد وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو ورئيس الاتحاد الآسيوي #JJWC21pic.twitter.com/Bpx3T8xhWI — الاتحاد السعودي للجوجيتسو (@Saudi_JJF) November 7, 2021

المصدر: الاتحاد السعودي للجوجيتسو