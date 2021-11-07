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أول فوز سعودي على إسرائيلي في الجوجيتسو (فيديو)

الرياضة

أول فوز سعودي على إسرائيلي في الجوجيتسو (فيديو)
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تغلب السعودي عبد الله ندا على منافسه الإسرائيلي رافد عوفر بنتيجة 14-0 بالنزال الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن بطولة العالم للجوجيتسو تحت 16 عاما التي تستضيفها مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وذكر الاتحاد السعودي للجوجيتسو أن فوز عبد الله طارق ندا اليوم، هو أول انتصار سعودي على رياضي إسرائيلي في هذا النوع من الرياضة.

يذكر أن السعودي ندا توج بالميدالية البرونزية في فئة وزن 55 كغ مع الكازاخي ماريتشات عبد العزوف، فيما نال الميدالية الذهبية الإماراتي سلطان إبراهيم الحوسني والفضية الكازاخي علي نور.

المصدر: الاتحاد السعودي للجوجيتسو

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