الأمريكي أمير هينتون ينضم إلى صفوف المنتخب السوري لكرة السلة

رحب الأمريكي جوزيف ساليرنو مدرب المنتخب السوري لكرة السلة بمواطنه أمير هينتون البالغ 24 عاما بعد انضمامه لصفوف "نسور قاسيون" الذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ونشر ساليرنو صورة، مرحبا باللاعب الجديد في صفوف المنتخب السوري، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وسيلتحق هينتون بصفوف المنتخب خلال تواجده في معسكره التحضيري في إيران بعد أيام قليلة.

المصدر: alwatanonline.com + وكالات