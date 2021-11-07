 
مباشر

الأمريكي أمير هينتون ينضم إلى صفوف المنتخب السوري لكرة السلة

الرياضة

الأمريكي أمير هينتون ينضم إلى صفوف المنتخب السوري لكرة السلة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rogw

رحب الأمريكي جوزيف ساليرنو مدرب المنتخب السوري لكرة السلة بمواطنه أمير هينتون البالغ 24 عاما بعد انضمامه لصفوف "نسور قاسيون" الذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ونشر ساليرنو صورة، مرحبا باللاعب الجديد في صفوف المنتخب السوري، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وسيلتحق هينتون بصفوف المنتخب خلال تواجده في معسكره التحضيري في إيران بعد أيام قليلة.

المصدر: alwatanonline.com + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا