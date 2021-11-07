الأمريكي أمير هينتون ينضم إلى صفوف المنتخب السوري لكرة السلة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rogw
رحب الأمريكي جوزيف ساليرنو مدرب المنتخب السوري لكرة السلة بمواطنه أمير هينتون البالغ 24 عاما بعد انضمامه لصفوف "نسور قاسيون" الذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
ونشر ساليرنو صورة، مرحبا باللاعب الجديد في صفوف المنتخب السوري، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".
وسيلتحق هينتون بصفوف المنتخب خلال تواجده في معسكره التحضيري في إيران بعد أيام قليلة.
المصدر: alwatanonline.com + وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.